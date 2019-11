Exasol bereitet Börsengang vor

Exasol will an die Börse gehen. Der Börsengang soll im kommenden Jahr an der Frankfurter Börse erfolgen. Das Unternehmen ist im Bereich der Datenbanken aktiv. Man unterstützt Unternehmen bei der Hebung von Geschäftswerten. Dies geschieht durch einen schnellen und effizienten Zugang zu verschiedensten Datenanalysen. Nach eigenen Angaben entwickelt man die weltweit schnellste Datenbank für Analytics und Date Warehousing.Mit dem ...