Die Marihuana-Aktie Innovative Industrial Properties vergrößert ihr Cannabis-Imperium

Der globale Cannabis-Boom sorgt für immer höhere Nachfrage nach Anlagen, in denen Marihuana angebaut und verarbeitet werden kann. Über die Immobilien-Investmentgesellschaft (Real Estate Investment Trust, kurz REIT) Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) können Investoren am steigenden Bedarf an Cannabis-Anbauanlagen profitieren. Das Unternehmen baut sein Immobilienportfolio rapide aus, vermietet diese an lizenzierte Produzenten von medizinischem Marihuana und gibt die Profite an seine Aktionäre weiter.

IIP verkündete am 22. Oktober 2019, dass es zwei Immobilien in Joliet und Kankakee, Illinois erworben habe, die insgesamt eine Anbaufläche von rund 8.360 Quadratmeter hätten. Den Kauf ließ sich das Unternehmen 32,8 Millionen Dollar kosten. Die Immobilien werden auf Triple-Net-Basis (der Mieter zahlt hierbei zusätzlich zur Warmmiete die Immobiliensteuern, die Gebäudeversicherung und die Instandhaltung, was normalerweise Aufgabe des Vermieters wäre) an Cresco Labs (WKN: A2PAHM) vermietet, das die Immobilien fortan als Cannabis-Kultivierungs- und -Verarbeitungsanlagen nutzen wird. IIP wird Cresco bis zu 13,8 Millionen Dollar an Modernisierungen und Umbauten zahlen.

„Cresco hat sich in den Staaten, in denen es tätig ist, eine wertvolle Marktposition erarbeitet“, sagte IIP-CEO Paul Smithers in einer Pressemitteilung. „Wir freuen uns auf die langfristige Partnerschaft und werden das Unternehmen bei seinem strategischen Wachstum in den nächsten Jahren unterstützen.“

IIP hilft also nicht nur Investoren dabei, in den Cannabis-Hype zu investieren, sondern gibt auch Produzenten von medizinischem Cannabis die Möglichkeit, schneller zu wachsen. Indem IIP die Immobilien ankauft und zurückvermietet, sorgt es außerdem dafür, dass die Unternehmen Kapital freisetzen und ihre Mittel in aussichtsreiche Projekte investieren können. IIP kümmert sich um alles, was mit Immobilien zu tun hat, und die Mieter konzentrieren sich auf das, was sie am besten können: Gras anbauen.

Der Mitgründer und Vorsitzende von Cresco, Joe Caltabiano, sagte: „Der kontinuierliche Ausbau des Programms für medizinisches Cannabis in Illinois und die bevorstehende Legalisierung für den Freizeitgenuss im nächsten Jahr spielen uns in die Karten. Mit unseren hochmodernen Anbau- und Verarbeitungsanlagen sowie der Unterstützung von IIP sind wir bestens aufgestellt, um unsere Produktionskapazität zu steigern und somit eine Schlüsselrolle im regulierten Cannabis-Markt in Illinois zu spielen.“