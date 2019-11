---------------------------------------------------------------------------

ZEAL auch im dritten Quartal 2019 weiter auf Kurs



* Transaktionsvolumen gestiegen



* Weitere Kostensynergien realisiert



* EBITDA leicht unter Vorjahr



* Prognose und Dividende



(Hamburg, 13. November 2019) Die ZEAL Network SE ( Lotto24.de, Tipp24.com), der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterieprodukte im Internet, hat trotz der mit der Übernahme der Lotto24 AG einhergehenden organisatorischen Veränderungen und der vergleichsweise schwachen Jackpot-Entwicklung in den ersten neun Monaten 2019 eine gute Entwicklung gezeigt.

Dabei stieg das Transaktionsvolumen der ZEAL-Gruppe - inklusive der seit dem 14. Mai 2019 vollkonsolidierten Lotto24 AG - in den ersten neun Monaten 2019 um 57 % auf 332,6 Mio. Euro (2018: 212,4 Mio. Euro, +3 % auf vergleichbarer Basis). Aufgrund des hohen Jackpot-Gewinns von 26,3 Mio. Euro im August 2019 lagen die Umsatzerlöse mit 93,2 Mio. Euro (2018: 111,2 Mio. Euro) und die Gesamtleistung mit 101,2 Mio. Euro (2018: 114,1 Mio. Euro) jedoch unter den jeweiligen Vorjahreswerten. Im Rahmen des am 15. Oktober 2019 erfolgten Geschäftsmodellwechsels, der die Zweitlotterie Tipp24 zurück in das deutsche Vermittlungsgeschäft überführt hat, sind künftig keine Schwankungen bei Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen durch jackpotbedingte Gewinnauszahlungen mehr zu erwarten.



Weitere Kostensynergien realisiert



In den ersten neun Monaten 2019 ist es der ZEAL-Gruppe zudem gelungen, die Kostenbasis weiter zu reduzieren: Obgleich im Rahmen der Lotto24-Übernahme zusätzliche Kosten in Höhe von 11,0 Mio. Euro anfielen, sanken die Gesamtkosten um 11,6 Mio. Euro auf 73,1 Mio. Euro (2018: 84,8 Mio. Euro). Hierzu hat insbesondere die geplante Reduzierung der Mitarbeiter von ursprünglich 350 auf inzwischen 203 sowie die damit verbundene Verringerung des Personalaufwands um 5,2 Mio. Euro auf 17,2 Mio. Euro (2018: 22,4 Mio. Euro) beigetragen. Zudem sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen - trotz der um 2,2 Mio. Euro gestiegenen Marketingkosten für beide Marken ( Lotto24, Tipp24) - um 6,4 Mio. Euro auf 56,0 Mio. Euro (2018: 62,4 Mio. Euro).