Sixt steuert auf weiteres Rekordjahr zu - Aktienanalyse

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Die Investitionen in die Digitalisierungsstrategie würden sich auszahlen: Die Ende Februar 2019 gestartete integrierte Mobilitätsplattform Sixt One samt der neuen Sixt App entwickle sich weiterhin nach Plan. [ mehr