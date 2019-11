Altech Advanced Materials: Hansjörg Plaggemars im Interview mit dem Small Cap Investor!

Erste Fabrik in Malaysia, zweite Fabrik in Deutschland

Vorstand Hansjörg Plaggemars von der Altech Advanced Materials AG sprach auf der Edelmetall- und Rohstoffmesse in München mit Joe Brunner vom Small Cap Investor über die Pläne des Unternehmens, in den Batteriesektor einzusteigen und die bevorstehende Kapitalerhöhung.

Altech Advanced Materials AG (2,80 Euro; DE000A2BPG14) hat sich als Beteiligungsgesellschaft aufgestellt und will nun Kapital einsammeln, um sich an der HPA-Fabrik von Altech Chemicals in Malaysia zu beteiligen. Im Interview mit Joe Brunner vom Small Cap Investor erläutert Vorstand Hansjörg Plaggemars die Pläne des Unternehmens für die bevorstehende Kapitalerhöhung und welche Chancen sich auf dem Markt für hochreines Aluminiumoxid, sogenanntes HPA, ergeben. Im Fokus steht aber nicht nur die Anlage in Malaysia, sondern auch der Blick nach Deutschland, wo Altech Chemicals plant, die zweite HPA-Fabrik zu bauen.

Chancen in Deutschland

Aktuell baut Altech Chemicals die erste HPA-Fabrik in Johor vor den Toren von Singapur (mehr hier). Für eine mögliche Anlage in Deutschland hat Altech bereits eine Einladung von der sächsischen Landesregierung erhalten, diese im Industriepark „Schwarze Pumpe“ zu bauen (mehr hier). HPA ist ein stark von der LED- und Chipindustrie gefragtes Material, profitiert aber inzwischen immer stärker vom Wachstum der Elektroauto-Industrie. Dort kommt es als Separator in Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz und sorgt für ein geringeres Brandrisiko sowie eine längere Lebenszeit. Altech Advanced Materials plant, sich mit bis zu 100 Mio. US-Dollar und bis zu 49 Prozent an Altechs HPA-Fabrik zu beteiligen. Dazu hat man im Rahmen der Hauptversammlung im Juli bereits eine Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 75 Mio. Euro beschlossen. Die Kapitalerhöhung soll noch im vierten Quartal vollzogen werden, wobei Altaktionäre Bezugsrechte zum Kauf von Aktien zum Preis von jeweils 1,10 Euro erhalten. Dabei berechtigt jede alte Aktie zum Bezug von 40 neuen Anteilen. Nicht bezogene Aktien sollen im Nachgang im Rahmen einer Privatplatzierung zu 1,20 Euro je Stück platziert werden. Mehr zu dem HPA-Projekt erfahren Sie an dieser Stelle.