Wirecard, SAP, Varta – Alarmstimmung?

Liebe Leser von Feingold Research, Puts auf Einzeltitel, ist es das, was man haben muss? SAP mit 100er-Basis und Put 6/20 – WKN CP0XFG oder VE27Y5 auf den gesamten DAX mit Basis 13.200 auf Januar sind Möglichkeiten. Noch heißer ist die KA52KC – Laufzeit nur noch 2 Wochen, Basis 13.250. Den ersten Put haben wir in unserem Turbo-Dienst allerdings noch sinnvoll ergänzt über eine Konstruktion, die Spaß bringen kann. Quergedacht. Im DAX insgesamt sind jedoch spannende Daten zu sehen. 28 von 30 Aktien weit oberhalb der 200_Tage-Linie. Im MDAX sieht es ähnlich aus, die weiteren Sentimentdaten gibt es gleich im Video im Exklusivbereich, dort auch mit Spezial auf Tesla und allem zu Wirecard. Übrigens – gestern hatten wir Deutsche Wohnen long für unsere Abonnenten empfohlen. Heute kann man die Ernte einfahren;-). Und das liegt natürlich NOCH nicht an Teslas neuer Fabrik im Süd-Osten Berlins.