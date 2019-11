Fondsmanagement: Swisscanto holt Mischfonds-Expertin von Credit Suisse

Die Schweizer Fondsgesellschaft Swisscanto Invest hat eine neue Leiterin für den Bereich Mischfonds. Anja Hochberg kommt von Credit Suisse.Anja Hochberg wird neue Leiterin für Mischfonds (Multi Asset Solutions) bei Swisscanto Invest, der Fondstochter der Zürcher Kantonalbank. Ihre neue Position tritt sie am 1. Januar 2020 an. Hochberg solle die Mischfonds-Strategien verantworten und die Dienstleistungen in diesem Bereich strategisch weiterentwickeln, heißt es.Sie folgt auf Alexander Schöb, der intern eine neue Stelle annehme, wie Swisscanto mitteilt. Anja Hochberg berichtet an Iwan Deplazes, Leiter Asset Management.Hochberg war seit 2001 in unterschiedlichen Positionen für die Credit Suisse tätig, darunter als Leiterin der Anlagestrategie sowie...