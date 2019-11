Ekosem-Agrar baut Position in Russland weiter aus

Ekosem-Agrar ist weiter auf Wachstumskurs. In den ersten drei Quartalen ist die Zahl der Tiere auf 176.000 angewachsen, das ist ein Plus von 32 Prozent. Darunter befinden sich 89.000 Milchkühe (+41 Prozent). Die tägliche Rohmilchleistung erhöht sich von 1.650 Tonnen auf 2.200 Tonnen. In den ersten drei Quartalen werden 550.000 Tonnen Rohmilch gemolken, das ist ein Anstieg um 57 Prozent. Die Zahl der Milchkühe soll weiter zulegen, ...