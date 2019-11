Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bewegte sich in den vergangenen Wochen dynamisch aus dem Abwärtstrend seit September nach oben heraus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Der Ausbruch sei jedoch an der Hürde bei 957 USD gescheitert und sei in der Folge zum Verkauf genutzt worden. [ mehr