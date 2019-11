FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch angesichts einer wieder gewachsenen Verunsicherung merklich zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Mittag um 0,21 Prozent auf 170,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 0,03 Prozentpunkte auf minus 0,29 Prozent. Auch an den anderen Anleihemärkten der Eurozone gerieten die Anleihen unter Druck.

Der Anleihemarkt reflektierte damit die erneut wieder gestiegenen Zweifel an einem Teilabkommen zwischen den USA und China im Handelskonflikt. Eine Rede von US-Präsident Donald Trump am Dienstag hatte nicht die erhofften Entspannungssignale gebracht. So kündigte Trump erhebliche Zollerhöhungen an, falls kein Teilabkommen mit China erzielt werden sollte. Besser als erwartet ausgefallene Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone stützten die Anleihen nicht.