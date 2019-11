FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Fondsbranche hat in den ersten neun Monaten des Jahres etwas mehr Geld eingesammelt als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt warben die Vermögensverwalter netto rund 68,2 Milliarden Euro an neuem Kapital ein, teilte der Branchenverband BVI am Mittwoch in Frankfurt mit. Ein Jahr zuvor hatten die Zuflüsse noch bei 64,1 Milliarden Euro gelegen. Gesucht wurden vor allem als relativ sicher geltende Anlagen, während Aktienfonds gemieden wurden.

Gestützt wurde das Geschäft im Berichtszeitraum einmal mehr durch offene Spezialfonds. Sie verzeichneten Zuflüsse von 59,6 Milliarden Euro. Spezialfonds werden für institutionelle Investoren wie Versicherer oder Versorgungswerke aufgelegt.