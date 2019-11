Während an der Frankfurter Börse heute bei vielen Aktien Kursverluste zu sehen sind, klettert die Baumot Aktie deutlich. Am frühen Nachmittag ist ein Kursgewinn von 7,51 Prozent auf 1,918 Euro zu sehen, das Tageshoch liegt nicht weit darüber bei bisher 1,93 Euro. Nach der jüngsten deutlichen Konsolidierung mit einer Abwärtsbewegung vom Rallye-Hoch bei 2,744 Euro auf 1,704 Euro zeigt sich damit charttechnisch wieder „Leben” in ...