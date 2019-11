In der vergangenen Woche zeigte der Goldpreis-Kurs einen leichten Schwächeanfall. Der Preis fiel um 2,4 Prozent. Damit war es die schlechteste Woche für das Edelmetall in diesem Jahr. Die wallstreet:online-Redaktion hat für ihre Leser nach den Perspektiven des beliebten Edelmetalls geschaut und Marktbeobachter nach Chancen und Risiken für Goldjäger im derzeitigen Marktumfeld gefragt.

Viele Kunden hätten die Schwäche genutzt um nachzukaufen, so Pro Aurum im Exklusivgespräch mit wallstreet:online. Der Münchner Spezialist für Münzen und Barren konnte keinen Nachfragerückgang beobachten. „Im Juli und August hatten wir aufgrund des gestiegenen Goldpreises 40 Prozent Ankäufe von Kunden und 60 Prozent Verkäufe an Kunden“, so Benjamin Summa von Pro Aurum. Dieser Trend habe sich im September umkehrt, denn „nun sind wieder die Goldkäufer bei uns klar in der Mehrzahl: derzeit circa 80 Prozent Käufer, 20 Prozent Verkäufer“, so Summa.