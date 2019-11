Die Rechnung ist denkbar einfach, gelingt es zum Ende dieser Handelswoche das Niveau von mindestens 16,60 Euro nachhaltig zu verteidigen, wäre dies ein erstes Anzeichen für eine Fortsetzung der Erholungsbewegung an die mittelfristig entscheidende Triggermarke von 19,11 Euro. Denn, erst darüber kann tatsächlich der Doppelboden aus der zweiten Jahreshälfte um 14,12 Euro bei Wacker Neuson aktiviert werden und mittelfristig weitere Kursgewinne sichern. Bis dahin bleibt das Chartbild als neutral zu bewerten, weitere Signale müssen erst noch abgewartet werden.

Aktionäre Mühen sich ab

Spekulativ kann bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 16,60 Euro ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC4QQ0 mit einem Ziel bei 19,11 Euro durchaus erfolgen. Wer auf Nummer sicher gehen will, steigt erst über der Triggermarke von 19,11 Euro ein, Ziele würden dann im Bereich von 22,50 Euro abgeleitet werden können. Mittelfristig sogar bis 25,58 Euro aufwärts reichen. Ein Rücksetzer unter glatt 16,00 Euro würde hingegen die Gefahr eines Ausverkaufs zurück an die Jahrestiefs bei 14,12 Euro mit sich bringen. Dieses Szenario dürfte den Doppelboden allerdings merklich in Gefahr bringen.