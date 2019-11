VST Building Technologies kündigt ein Zweitlisting ihrer Aktien an der Börse München an. Die Anteilscheine sollen ab dem morgigen 14.11.2019 auch in den Handel im Freiverkehr der Börse München, Segment m:access, einbezogen werden, meldet das Unternehmen am Mittwoch. Den Antrag hierzu hatte die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG gestellt.„Die Einbeziehung in m:access ermöglicht auch die Aufnahme einer Notiz der ...