ThyssenKrupp: Wichtige Weichenstellung steht an!

Die ThyssenKrupp-Aktie hat zu Beginn des Novembers die 50-Wochenlinie bei 13,73 Euro erreicht und ist damit an eine entscheidende Hürde vorgestoßen. Sie zwingt den Kurs seitdem in eine Seitwärtsbewegung. Ein erster Versuch, den gleitenden Durchschnitt nachhaltig zu überwinden, unternahmen die Käufer in der vergangenen Woche. Er scheiterte am Donnerstag auf dem Niveau von 13,95 Euro.

