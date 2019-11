Viel geschehen ist bei der Steinhoff-Aktie in den letzten Tagen nicht – zumindest charttechnisch. Aber das Wenige, das geschehen ist, war für die Käufer alles andere als erfreulich: Am Montag hat die Aktie eine leichte Aufwärtsbewegung gestartet und der Kurs ist bis an die 50-Tagelinie vorgestoßen. Diese ist weiterhin abwärtsgerichtet und liegt schon seit Wochen wie ein Deckel auf dem ... Weiterlesen