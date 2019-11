NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat zur Wochenmitte wie schon an den beiden Vortagen keine klare Richtung gefunden. Der Dow Jones Industrial startete am Mittwoch bis zu 0,4 Prozent schwächer, konnte sein Minus aber schnell abbauen. Zuletzt gab er nur noch um 0,06 Prozent auf 27 673,84 Punkte nach. Er blieb damit auf Tuchfühlung zu seinem bisherigen Rekord von 27 774 Punkten aus der Vorwoche.

Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 tendierten ebenfalls ein paar Punkte schwächer, nachdem beide am Vortag erneut Bestmarken erreicht hatten. Der S&P verlor 0,11 Prozent auf 3088,51 Zähler, der Nasdaq-Index gab um 0,05 Prozent auf 8259,59 Punkte nach.