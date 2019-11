Wir haben in der letzten Woche 350 Anteile des Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (akt. Kurs 57,25 EUR, WKN DBX1MJ) in unser Depot gekauft. Unsere Order wurde am 7.11. zum Eröffnungskurs von 57,29 EUR ausgeführt. Insgesamt haben wir knapp 10% des Depots in diesen ETF investiert. Der Beitrag Musterdepot SIW 46/2019 am 13.11.2019 erschien zuerst auf Smart Investor.