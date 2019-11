GOLD WIEDER AUF DEM WEG IN RICHTUNG 1.500 US-DOLLAR?

Steigende US-Renditen führten bisher zum Rückgang des Goldpreises im November. Aktuell erholt sich Gold von seinem Dreimonatstief.

Bisher war es kein goldiger November für das gelb schimmernde Edelmetall Gold. Seit Monatsanfang fiel der Preis für eine Feinunze Gold von 1.515 US-Dollar bis auf das gestrige Tagestief bei 1.445 US-Dollar und markierte damit ein frisches Dreimonatstief. Hauptgrund für den starken Rückgang war vor allem die steigende Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen. Auch der aufwertende US-Dollar setzte dem Goldpreis in den vergangenen Tagen zu. Am heutigen Handelstag erholt sich Gold weiter von seinem Dreimonatstief und notiert gegen 17:15 Uhr MEZ mit einem Plus von 0,46 Prozent bei 1.465 US-Dollar. Zur Erholung beigetragen hat auch US-Präsident Donald Trump, der beabsichtigt, mehr Zölle gegen China zu verhängen, falls kein Handelsabkommen zustande kommt. Aktuell läuft die Anhörung des Fed-Präsidenten Jerome Powell vor dem Gemeinsamen Wirtschaftsausschuss in Washington. Bisher ließ Powell verlauten, dass die Geldpolitik so lange angemessen wie die Wirtschaft auf Kurs bleibt. Der Konjunkturausblick sei günstig, aber nennenswerte Risiken wie schwaches externes Wachstum und Handelskonflikt bestehen weiterhin. Aus charttechnischer Sicht könnte sich die aktuelle Erholung bis auf 1.500 US-Dollar ausdehnen. Unterschreitet der Goldpreis sein aktuelles Dreimonatstief, sind Abgaben bis auf 1.411 US-Dollar möglich. Weitere Informationen finden Sie hier.

