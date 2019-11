WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit moderaten Verlusten geschlossen. Der ATX fiel 12,36 Punkte oder 0,38 Prozent auf 3221,70 Einheiten. Damit lag die tatsächliche Entwicklung des Leitindex rund drei Punkte über der heutigen Händlerprognose im APA-Konsensus von 3219,00 Punkten.

Der heimische Leitindex hatte im Tagesverlauf ein deutlich höheres Minus ausgewiesen, konnte dieses im Späthandel aber wieder etwas eingrenzen. Datenseitig standen Verbraucherpreise im Fokus. Während Deutschland und Großbritannien im Oktober die niedrigsten Teuerungsraten seit November 2016 meldeten, zog die Inflation in den USA überraschend an. Angesichts neuer Unsicherheit in den internationalen Handelskonflikten rückten Datenveröffentlichungen allerdings in den Hintergrund.