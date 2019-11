NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch die am Vortag erzielten Rekorde seiner Indexkollegen nachgeholt. Der Leitindex startete schwächer, drehte aber nach einer Stunde auf und schaffte es erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 27 800 Punkten. Dann aber ließ der Rückenwind wieder nach. Zuletzt kletterte das Kursbarometer noch um 0,12 Prozent auf 27 716,99 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 hatten ihre Bestmarken am Vortag schon nach oben geschraubt und konnten dies am Mittwoch bis zwei Stunden vor Schluss nicht wiederholen. Der S&P lag zuletzt mit 0,09 Prozent im Minus bei 3088,94 Zählern, während der Nasdaq 100 um 0,28 Prozent auf 8240,15 Punkte fiel.