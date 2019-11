FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger tun sich auf dem hohen Niveau nach der imposanten Rally schwer: Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt unverändert auf 13 230 Punkte. Am Dienstag hatte er mit 13 308 Punkten einen weiteren Höchststand seit Januar 2018 erreicht. Damit war er alleine seit dem Zwischentief Anfang Oktober um 12 Prozent nach oben gesprintet.

Die Anleger warten nach dem guten Lauf weiter auf klare Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Derweil bleibt die Lage in Hongkong sehr angespannt: Den vierten Tag in Folge haben Demonstranten am Donnerstag dort Teile der Stadt zum Erliegen gebracht.

Derweil erhielten auch Konjunktursorgen nach aktuellen Wachstumsdaten aus China und Japan neue Nahrung. Zwar wuchs Japans Wirtschaft zwischen Juli und September im vierten Quartal in Folge, viele Ökonomen hatten aber mit stärkerem Wachstum gerechnet. In China enttäuschten die Industrieproduktion, der Einzelhandelsumsatz und die Investitionen in Sachanlagen./ag/zb