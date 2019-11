Solvium: Geballte Logistikpower in einem Investment

Der Logistikmarkt bietet aufgrund des zunehmenden Warenverkehrs sowie des steigenden Paket- und Kurierdienstaufkommens beste Aussichten für Investoren. Bei der Hamburger Solvium-Gruppe hat man dieses Potenzial in einem Investment gebündelt.

Die Weihnachtszeit naht mit großen Schritten. Wie seit Jahren zu beobachten, dürften erneut nicht nur die Innenstädte mit ihren Einkaufsstraßen wieder regen Zulauf erfahren, sondern auch der Online-Handel wird aller Voraussicht nach wieder stark vom Shopping-Fieber profitieren. Was sich im Zuge der Festtage traditionell nochmals verstärkt, ist allerdings ein langanhaltender Trend. Wie der Bundesverband Paket & Expresslogistik (BIEK) ermittelt hat, wurden 2018 in Deutschland mehr als 3,52 Milliarden Kurier-, Express- und Paketsendungen verschickt – 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz in diesem sogenannten KEP-Markt stieg 2018 um 5,2 Prozent auf insgesamt mehr als 20,4 Milliarden Euro (2017: 19,4 Milliarden Euro). Etwa 56 Prozent davon entfielen dem BIEK zufolge übrigens auf den Paketmarkt. Trotz der konjunkturellen Eintrübung befand sich die KEP-Branche auch im ersten Halbjahr 2019 auf Wachstumskurs, das Sendungsvolumen stieg laut BIEK um 3,8 Prozent. „Im diesjährigen Weihnachtsgeschäft (November und Dezember) werden in Deutschland täglich im Schnitt bis zu 14 Millionen KEP-Sendungen transportiert. Zu Spitzenzeiten werden dabei rechnerisch sogar um die 19 Millionen Sendungen an einem einzigen Tag in den Netzen der Unternehmen befördert“, schreibt der Branchenverband in einer Mitteilung. Weiter heißt es: „Im Vergleich zum Weihnachtsgeschäft 2018 wird erneut mit deutlichen Zuwächsen von sieben Prozent bis acht Prozent bei den B2C-Sendungen in der gesamten KEP-Branche gerechnet. Die Zustellung an den Endkunden steigt dabei in der Weihnachtszeit um 25 Millionen Sendungen auf etwa 355 Millionen B2C-Sendungen verglichen mit dem Vorjahr. Um dieses Sendungsvolumen zu bewältigen, werden in dieser Zeit rund 25.000 zusätzliche Zusteller bei den Unternehmen eingesetzt.“