Seit Tagen wechseln sich rund um den Handelskrieg zwischen China und den USA positive und negative Gerüchte und Aussagen ab, und der Markt weiß nicht so recht wohin er tendieren soll. Es fehlt ein klarer Impuls. Auch der Ölpreis pendelt seit einigen Handelstagen in einer Seitwärtsrange zwischen 60,30 USD bis 63,00 USD.

Charttechnik:

Nach dem sich der Kurs an der Marke von 56,00 USD stabilisiert hatte, geht es langsam aber in trendiger Ausrichtung nach oben. Diese Erholungsbewegung könnte sich in den nächsten Tagen sogar fortsetzen, denn das anvisierte Anlaufziel auf der Oberseite liegt noch weit weg, nämlich bei 67,44 US-Dollar. Gelingt es allerdings den Shorties das Ruder zu übernehmen, so wäre zunächst ein Abverkauf an das Tief bei 59,10 USD sehr wahrscheinlich. Das übergeordnete Ziel im Big Picture befindet sich bei 55,75 USD.

Und wie sieht die charttechnische Konstellation in der Stundenausführung aus? Dort hat das schwarze Gold mit dem Rutsch unter das Level von 61,31 USD einen Trend gen Süden ausgebildet. Aktuell notiert Brent an der oberen Begrenzung und mit einem Ausbruch könnten die Anleger das Short-Szenario gar vernichten. Aber Vorsicht! Ein Angriff der Bären ist in dieser Entscheidungszone natürlich jederzeit möglich. Ziele: 60,77 USD/60,30 USD.

