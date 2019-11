Gestern wurde es bei der Evotec Aktie charttechnisch kurz erneut kritisch. Doch der Bereich um das untere Ende der Unterstützungszone bei 18,80/18,93 Euro konnte schließlich den Absturz der Biotech-Aktie bremsen. 18,765 Euro lautete das Tagestief, 19,165 Euro der XETRA-Schlusskurs an der Frankfurter Börse für den TecDAX-Wert. Betrachtet man im Candlestick-Chart der Evotec Aktie die letzten fünf Tage, so fallen in der Zone ...