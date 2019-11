Wirecard schlägt erneut in China zu - so sieht es für die Aktie aus

Das ist auffällig: Erneut kam die Wirecard Aktie bei 122,05 Euro nicht weiter voran. Am gestrigen Mittwoch wie auch schon tags zuvor am Dienstag markierte der DAX-notierte Fintech-Wert hier sein Tageshoch, ohne weiter in Richtung in der Nähe liegender charttechnischer Hürden voran zu kommen. Am Ende des Tages ging es mit 120,80 Euro aus dem XETRA-Handel der Frankfurter Börse. Das kleine Minus von 0,45 Prozent im Vergleich zum ...