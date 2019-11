Gestern ging es für die Cancom Aktie weiter nach oben: Der TecDAX-Wert baute seine Aufwärtsbewegung, begonnen am 24. Oktober bei 45,90 Euro, auf 54,00 Euro aus und ging auf Tageshoch aus dem XETRA-Handel der Frankfurter Börse. Charttechnische Kaufsignale bei dem IT-Wert bringen neuen Schwung. So konnte Cancoms Aktienkurs in den letzten Tagen Hindernisse zwischen 51,85 Euro und 52,60 Euro überwinden und sich gestern deutlicher von ...