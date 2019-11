Wall Street schließt kaum verändert - Ölpreis profitiert vom Rückgang der US-Ölvorräte

Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag hatten die Märkte die Enttäuschung über Präsident Trumps Rede am Dienstag noch nicht ganz verkraftet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die unsichere Entwicklung beim Handelskonflikt zwischen den USA und China habe für wenig Risikoappetit bei den Anlegern gesorgt. [ mehr