FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der imposanten Rally am Aktienmarkt in den vergangenen Wochen bleiben die Anleger auch am Donnerstag vorsichtig. Solange es keine klaren Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gibt und da US-Präsident Donald Trump sogar eine Erhöhung der Strafzölle androhte, dürften Risiken eher gemieden werden.

Der Dax verlor im frühen Geschäft 0,40 Prozent auf 13 176,50 Punkte, nachdem der Leitindex bereits am Vortag leicht nachgegeben hatte. Am Dienstag dagegen hatte er bei 13 308 Punkten einen weiteren Höchststand seit Januar 2018 erreicht und ist seit dem Zwischentief Anfang Oktober inzwischen um mehr als zehn Prozent nach oben gesprintet. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Donnerstag um 0,17 Prozent abwärts auf 27 040,63 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,12 Prozent.