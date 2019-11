Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Jüngst hatten Unternehmen und Konsumenten die aktuelle Lage in China wieder optimistischer beurteilt, was als Signal für eine wirtschaftliche Stabilisierung interpretiert wurde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die heutigen Konjunkturdaten für Oktober würden indes ein anderes Bild geben: Die Industrieproduktion sei im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 4,7% abgesackt (September: 5,8%). [ mehr