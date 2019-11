Kann die Nordex-Aktie in den nächsten Wochen das bei 13,86 Euro liegende Kursziel erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Nachdem die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im Dezember 2018 von 7,09 Euro zu einer steilen Rally auf bis zu 15,75 Euro ansetzte, gab sie bis zu 3.9.19 wieder auf 8,55 Euro nach. Laut Analyse von www.godmode-trader.de konnte sich die Aktie anschließend wieder bis an die Widerstandstone bei 11,82 und 12,02 Euro herantasten, um diese am 12.11.19 zu überwinden. Falls die Aktie kurzfristig wieder auf diese Widerstandszone nachgibt, diese aber nicht unterschreitet, dann könnte sich Aufwärtspotenzial auf bis zu 13,86 Euro eröffnen. Unterhalb von 11,82 Euro wird sich die charttechnische Situation allerdings eintrüben.

Risikobereite Anleger, die der Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder einen Anstieg auf 13,86 Euro zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.