Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens: Starke Quartalszahlen - Jahresziele erreicht - AktienanalyseDer Elektrokonzern Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) hat ein starkes Schlussquartal hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. [ mehr