Europäische Aktien notieren tiefer - Henkel-Aktie steigt nach Q3-Ergebnis

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktien waren zum Handelsbeginn am Donnerstag bärisch eingestellt, nachdem die heutige Asien-Sitzung gemischt war, so die Experten von XTB.Verantwortlich für die schwache Performance seien u.a. die neuesten Enthüllungen an der Handelsfront: Berichten zufolge sei China nicht bereit, eine bestimmte Anzahl von landwirtschaftlichen Käufen aus den USA in den Text des Phase-1-Handelsabkommens aufzunehmen. [ mehr