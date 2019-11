Monatsrückblick Oktober 2019

Entspannungssignale sowohl im Brexit als auch im Handelsstreit sorgten im Oktober an den Kapitalmärkten für Kursgewinne. Die Aktienmärkte stiegen in einzelnen Regionen an und in den USA und Deutschland wurden sogar neue Allzeit- (S&P 500) oder Jahreshöchststände (DAX) markiert. Auch auf der Anleihenseite vollzog sich eine ähnliche Entwicklung: Kredit-Risikoaufschläge engten sich ein und die Renditen von Benchmark-Anleihen stiegen. Langlaufende deutsche Bundesanleihen rentieren seit Mitte Oktober wieder im positiven Bereich. Ausschlaggebend für die Entwicklung waren zwei Faktoren. Neben einem „Mini“-Deal zwischen den USA und China hatte die erneute Verschiebung des EU-Austrittsdatums Großbritanniens und die Neuaushandlung des Austrittsabkommens einen maßgeblichen Anteil an den Kapitalmarktbewegungen. Zwar ist weiterhin keines der beiden Probleme endgültig gelöst, eine weitere Eskalation blieb jedoch aus, was von Seiten der Anleger positiv aufgenommen wurde.

Was bewegte die Märkte noch? Im Oktober begann die Q3-Quartalsberichtssaison der börsennotierten Unternehmen. Erstmalig in diesem Jahr sind es nicht die europäischen Unternehmen, die mit rückläufigen Gewinnwachstumsraten zu kämpfen haben, sondern ihre US-amerikanischen Pendants. Da dies größtenteils erwartet wurde und die Unternehmen diese Erwartungen sogar bisher eher schlugen, blieb eine enttäuschte Reaktion auf die rückläufigen Gewinne in den USA aus.