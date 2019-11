In ihren Floskeln entblößen Politiker oft mehr von sich als in sachpolitischen Aussagen. Gerade weil manche Redensarten zu Politikerfloskeln geworden sind, und die kein Interviewer mehr hinterfragt, sind sie zu Kennzeichnungen nicht nur des einzelnen, sondern der ganzen politischen Klasse geworden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gab in der jüngsten Anne-Will-Sendung einen Prototyp dieser Art

Der Beitrag Wenn Politiker die Menschen zu sehr lieben erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Ferdinand Knauss.