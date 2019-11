Spekulationen um ein Kaufangebot für Qiagen lassen heute die Aktie des deutsch-niederländischen Biotech-Unternehmens deutlich klettern. Schon in den letzten Wochen kam es zu einer starken Kursreaktion auf die vorangegangene Abwärtsbewegung aus der Zone bei 37 Euro auf bis zu 22,54 Euro, die am 9. Oktober erreicht wurden. Seitdem ging es steil nach oben, heute werden im Zuge der Übernahmespekulation in der Spitze 34,13 Euro ...