Nutzen Sie Ihre letzte Chance auf einen Platz auf der größten und erfolgreichsten Trading-Messe im deutschsprachigen Raum!



Auf der World of Trading 2019 erwartet Sie am 15. und 16. November ein vielseitiges Programm mit umfangreichem Seminarangebot, hochkarätigen Referenten aus der Trading-Branche und einer großen Fachausstellung. Heute noch Ihr kostenloses Ticket bestellen!

Brandneues Highlight: Meet & Greet

Zum ersten Mal in der Geschichte der World of Trading haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Referenten in ungezwungener Atmosphäre außerhalb der Seminarräume zu treffen. Zusätzlich erwarten Sie an beiden Tagen kostenlose Vorträge mit spannenden Themen – ganz ohne Voranmeldung.