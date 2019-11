Künstliche Intelligenz ist zum Kurstreiber an den Börsen geworden. Aber ist künstliche Intelligenz überhaupt intelligent? Und was ist dann mit den Kursen?

Künstliche Intelligenz ist zum Kurstreiber an den Börsen geworden. Unternehmen wie Tesla, Uber oder Lyft, die auf künstliche Intelligenz setzen, werden an der Börse mit Milliarden bewertet. Wework brachte es vorbörslich auf abenteuerliche Werte. Der Börsengang wurde dann aber abgesagt. Aber ist künstliche Intelligenz überhaupt (schon) intelligent? Und was ist dann mit den Kursen und den Bewertungen? Mehr dazu hier auf Plusvisionen.de