Weitere kleine Deals sind in 2020 möglich. Trump hat kein Interesse an einer Verschärfung des Konflikts vor den Präsidentschaftswahlen Ende 2020. Eine weitere Konjunkturabschwächung würde ansonsten seine Wiederwahl gefährden. Er wird stattdessen Kreide fressen und kleine Deals als große Siege verkünden. Die Chinesen werden ihm diesen Triumpf gönnen und ihren Erfolg, nämlich keine nennenswerten Zugeständnisse zu machen, still genießen.

Insofern könnte das Gewinnwachstum der Unternehmen in 2020 weltweit wieder leicht nach oben drehen. Hauptprofiteure wären Europa, besonders Deutschland und Japan. Ein absehbares Ende des Brexit-Dramas sollte Europa zusätzlich helfen. Ein harter Brexit kann wohl ausgeschlossen werden!

Der wichtigste positive Faktor für die Aktienmärkte ist jedoch die erneute Geldflutung durch die Notenbanken. Zinssenkungen in den USA und Europa sowie Anleihekäufe (QE) in Höhe von 20 Mrd. EUR monatlich durch die EZB (QE4ever), von 60 Mrd. USD monatlich auf vorläufig 9 Monate durch die FED und die üblichen 40 bis 60 Mrd. USD durch die Bank of Japan versorgen die Aktienmärkte mit ausreichend Liquidität für neue historische Höchststände (Vermögenspreisinflation).

Verstärkt werden könnte die Hausse durch die massive Untergewichtung der internationalen Investoren in Aktien, insbesondere in Europa und Japan. Von der erwarteten konjunkturellen Wende sollten in erster Linie zyklische, d.h. konjunktursensitive Titel mit günstiger Bewertung (Value) profitieren.

Wir haben entsprechend die Aktienquoten in unseren Multi-Asset Fonds in den letzten zehn Wochen kräftig nach oben gefahren, sodass wir von der aktuellen Hausse überproportional profitieren.

Das Menü ist angerichtet für eine schöne Weihnachtsbescherung!

Rechtliche Hinweise: Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Potenzielle Anleger sollten sich an ihren Finanzdienstleister oder Berater ihrer Wahl wenden, um sich unabhängig von der StarCapital AG eine eigene Meinung über die Risiken zu bilden, die im Zusammenhang mit Investments stehen. Alle Aussagen wurden sorgfältig recherchiert, geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. (Quelle: StarCapital AG, Stand 2019).