Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - S&T: Es läuft nach Plan - AktienanalyseGute Nachrichten kommen von unserem Dauerfavoriten S&T (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT): Der österreichische IT-Dienstleister profitiert weiter von der zunehmenden Digitalisierung industrieller Prozesse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr