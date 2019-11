Die PayPal-Aktie ist an den ersten Novembertagen unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurückgefallen. Das neue Verkaufssignal ließ den Kurs am Freitag bis auf 99,60 US-Dollar absinken. In dieser Woche gelang den Käufern allerdings ein kleines Comeback, denn am Mittwoch konnte die 50-Tagelinie erneut erreicht werden.

An ihr prallte der Kurs allerdings wieder nach unten ab, sodass sich im Chart ein Shootingstar ausgebildet ... Weiterlesen