publity will die 7 Milliarden Euro schaffen

Der Immobilienkonzern publity will das Portfolio weiter ausbauen. Bis Ende des kommenden Jahres will man einen Wert in Höhe von 7 Milliarden Euro erreichen, kündigt die Scale-notierte Gesellschaft am Donnerstag an. Nach 4,6 Milliarden Euro per Ende 2018 habe man das Immobilienvermögen auf mittlerweile 5,5 Milliarden Euro ausgebaut, meldet publity.„Die positive Entwicklung im Asset Management trägt der starken Positionierung ...