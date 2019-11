Nokia-Aktionäre sind derzeit um ihr Investment nicht zu beneiden. Am Donnerstag setzt sich die Serie schlechter Nachrichten für den finnischen Tech-Titel mit einem neuen charttechnischen Verkaufssignal weiter fort. Gab es in den letzten Tagen noch die Hoffnung, dass der Absturz bei Nokias Aktienkurs im Bereich 3,169/3,190 Euro zum Stillstand gekommen sein und Trendwendephantasie aufkommen könnte, so gab die gestrige Kursentwicklung ...