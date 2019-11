122,10 Euro - hier liegt das bisherige Tageshoch für die Wirecard Aktie. Die Marke dürfte Tradern einigermaßen bekannt vorkommen, denn jeweils bei 122,05 Euro endeten in den letzten beiden Tagen die jeweiligen Intraday-Spannen. Mittlerweile zeigt sich also in der Charttechnik der Wirecard Aktie deutlich die neue Hürde an dieser Marke, in deren Nähe der Aktienkurs des Fintech-Konzerns aus Aschheim bei München derzeit notiert. ...