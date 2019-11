GOLDPREIS ZIEHT WIEDER AN

Gold erholt sich weiter von seinem Dreimonatstief. Gegen 17:30 Uhr MEZ notiert eine Feinunze Gold bei 1.471 US-Dollar.

Auch am heutigen Handelstag setzt Gold seine Erholung vom vorgestrigen Dreimonatstief bei 1.445 US-Dollar weiter fort. Gestützt wird der Goldpreis durch die neuen Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Laut Medienberichten lehnt China in einem möglichen Teil-Handelsabkommen die Verpflichtung einer bestimmten Abnahmemenge für US-Agrargüter ab. Aufgrund dieser Nachricht erwarten Marktteilnehmer nicht, dass in Kürze ein Teil-Abkommen zustande kommt. Aktuell findet die Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor dem Haushaltsausschuss des Senats statt. Wie bereits gestern vor dem Gemeinsamen Wirtschaftsausschuss in Washington geäußert wiederholte Powell seine Aussage, dass es zurzeit in keinem Bereich der US-Wirtschaft Übertreibungen gibt. Aus charttechnischer Sicht ist die Erholungsrally im Gold bisher am 38,2 Prozent Fibonacci-Retracement-Level der letzten Abwärtsbewegung bei 1.472 US-Dollar abgeprallt. Sollte Gold diese Hürde überwinden, liegt der nächste charttechnische Widerstand bei 1.480 US-Dollar (50 Prozent Fibonacci-Retracement-Level). Weitere Informationen finden Sie hier.

