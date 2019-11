CarMax - der US-Gebrauchtwagenhändler gibt Vollgas!

Breakout - Tradingstrategie



Symbol: KMX ISIN: US1431301027

Rückblick: CarMax zählt zu den größten Gebrauchtwagenhändlern in den Vereinigten Staaten. Das Geschäftskonzept des Unternehmens umfasst: niedrige Preise, breitgefächerte Auswahl, hochwertige Fahrzeuge sowie kundenfreundlicher Service. Jährlich vertreibt der Gebrauchtwagenspezialist über 580.000 Gebrauchtwagen in seinen Filialen, die überwiegend im Südosten und mittleren Westen der USA verteilt sind. Weitere 370.000 Autos werden über Auktionen an die Kunden gebracht.