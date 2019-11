MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas große Börsenplätze haben sich am Donnerstag meist dem schwächeren Umfeld an den globalen Aktienmärkten angeschlossen. Einzig in Budapest konnte sich der Leitindex knapp über Wasser über die Ziellinie retten. Der polnische Aktienmarkt verzeichnete dagegen den dritten Verlusttag in Folge, der russische gar den fünften.

Der Budapester Leitindex Bux behauptete am Ende mit 43 218,28 Punkten ein hauchdünnes Plus, das nur im Punktebereich messbar war. Thema waren dort starke ungarische Wachstumsdaten zum dritten Quartal. Unter den Schwergewichten beendeten Gedeon Richter den Handel 0,6 Prozent höher. Für die MTelekom -Papiere und jene des Öl- und Gaskonzerns Mol ging es dagegen jeweils um etwa ein halbes Prozent nach unten.