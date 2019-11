Ganze 3,3 Millionen Haushalten werden in Großbritannien eingeplant, um von E.ON mit erneuerbaren Energien versorgt zu werden. So etwas gab es noch nie in Großbritannien, es wird als das bislang größtes Vorhaben dieser Art bezeichnet. Über die benötigten Windparks verfügt das Unternehmen, denn sie wurden ursprünglich von E.ON selbst gebaut. Damals wurden umgerechnet 3,3 Mrd. Pfund dafür investiert. Nach dem Tausch ... Weiterlesen