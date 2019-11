Apple Aktie: Bullen weiter auf Rekordjagd – aber die Luft wird dünner

Bei der Apple-Aktie ging die Rekordjagd auch in dieser Woche ungebremst weiter, denn am Mittwoch konnte die Aktie mit einem Hoch von 264,78 US-Dollar aus dem Handel gehen. Es wurde am Donnerstag im frühen Handel durch den Anstieg auf 264,88 US-Dollar noch einmal leicht überboten.

Allerdings setzten anschließend leichte Gewinnmitnahmen ein, sodass die Aktie heute insgesamt einen schwächeren Tag einlegen ... Weiterlesen